Eutanásia

O Bloco de Esquerda (BE) definiu hoje como "uma escolha sobre a liberdade" o voto a favor dos projetos de lei de despenalização da eutanásia e contra a "prepotência de impor" um "modelo de fim de vida".

"O que faremos hoje é uma escolha sobre a liberdade", resumiu o deputado do BE José Manuel Pureza no debate de hoje, na Assembleia da República, em Lisboa, sobre os quatro projetos acerca da morte medicamente assistida do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), BE, PS e PEV.

Para o José Manuel Pureza, o que cada deputado vai decidir é "se se deixa tolher pelo medo" ou se "assume a responsabilidade" de votar uma lei "equilibrada, razoável e prudente" que respeite a decisão de cada pessoa.