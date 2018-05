Actualidade

O primeiro-ministro afirmou hoje que haverá estabilidade no quadro fiscal nos próximos anos, defendendo que "o essencial da redução" já foi "consolidado" pelo Governo e que o principal desafio do país é a redução da dívida.

Esta posição foi transmitida por António Costa no final de um almoço/conferência promovido pela Associação de Amizade Portugal Estados Unidos (realizado em Lisboa), na sequência de uma pergunta formulada pelo empresário e ex-presidente do Sporting Godinho Lopes.

"Não antevejo grandes mudanças no quadro fiscal do país nos próximos anos", respondeu o líder do executivo, considerando que já se encontra "consolidado o essencial da redução da carga fiscal" com que o seu Governo estava comprometido nesta legislatura.