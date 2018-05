Actualidade

O Conselho Nacional do PSD reúne-se na quarta-feira em Leiria com o debate e votação de mudanças de regulamentos internos na agenda, bem como a apreciação das contas de 2017 e das eleições autárquicas.

A reunião, de caráter ordinário, realiza-se no auditório da NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria, a partir das 21:00, antecedida de reunião da Comissão Política Nacional, pelas 17:00.

A direção do PSD vai levar à reunião do órgão máximo entre congressos propostas de mudanças no regulamento de disciplina, prevendo a expulsão para militantes condenados por atos que ponham em causa "o bom nome do partido", bem como alterações à admissão e transferência de militantes.