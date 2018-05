Actualidade

O Algarve precisa de investimentos para revitalizar a economia e combater o défice de cerca de 100 milhões de euros na produção de bens, defendeu hoje o presidente da maior associação de empresários da região.

"Ao contrário do setor de serviços, o Algarve tem um défice de 100 milhões de euros de bens. Importamos produtos como figos e amêndoas de Espanha, da Turquia e dos Estados Unidos da América, mas há 30 anos exportávamos esses produtos para todo o mundo", indicou Vítor Neto, presidente do Núcleo Empresarial da Região do Algarve (NERA).