Actualidade

Os dirigentes da administração pública que não prestarem informação à Inspeção-Geral de Finanças (IGF) no âmbito do controlo e monitorização das progressões na carreira dos trabalhadores do Estado serão responsabilizados, segundo um diploma publicado hoje.

Segundo o despacho do Ministério das Finanças, que produz efeitos a partir de quarta-feira, a IGF "deve iniciar de imediato as ações necessárias e adequadas à realização" do controlo do processo de descongelamento de carreiras, progressões e promoções dos trabalhadores administração pública.

Os organismos, serviços e entidades das administrações públicas ficam obrigados a comunicar à IGF informação relevante para o controlo do cumprimento da lei, "designadamente a evolução da remuneração por trabalhador e respetivo fundamento".