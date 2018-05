Actualidade

O Tribunal de Primeira Instância de Macau condenou hoje o deputado pró-democracia Sulu Sou a uma pena de 120 dias de multa, devido a um crime de desobediência qualificada, anunciaram os advogados de defesa.

"O tribunal entendeu que se cometeu o crime de reunião ilegal que se traduz num crime de desobediência", disse aos jornalistas o advogado Jorge Menezes, à porta do Tribunal Judicial de Base, depois da leitura do acórdão do processo penal.

À saída do tribunal, Sulu Sou afirmou estar inocente e temer "que o espaço para a liberdade de expressão e de opinião continue apertado depois deste caso" ficar concluído.