Incêndios

As autoridades instauraram até segunda-feira mais de mil autos de contraordenação por falta de limpeza de terrenos e floresta, disse hoje o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

"Ainda esta semana foi divulgado um número que, entretanto, já está atualizado, ou seja, este ano já se ultrapassaram mais de mil contraordenações, que se comparam com cerca de 300 do ano passado. E até ontem [segunda-feira] tinham sido feitas 74 detenções, comparadas com 12 do período homólogo", afirmou.

Eduardo Cabrita falava, na Covilhã, distrito de Castelo Branco, onde participou na conferência "CM não Esquece. Juntos contra os Incêndios", promovida pelo jornal "Correio da Manhã" e que hoje decorreu na Universidade da Beira Interior.