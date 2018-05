Eutanásia

O PCP recusa a ideia de que o debate em torno da eutanásia seja uma discussão sobre a dignidade da vida ou da morte, mas insiste que a despenalização seria um passo no sentido do retrocesso civilizacional.

"A dignidade da vida não se assegura com a consagração legal do direito à antecipação da morte", afirmou o deputado comunista António Filipe, numa intervenção hoje no parlamento.

Por isso, recusa a ideia de que este seja um debate sobre a dignidade da vida ou da morte.