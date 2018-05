Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma queda de 2,61% no índice PSI20, muito próximo do recuo de 2,65% da bolsa de Milão, numa altura em que a Itália atravessa uma crise política.

O PSI20 encerrou em 5.369,19 pontos e todas as 18 cotadas que integram o índice terminaram 'no vermelho'. O banco BCP liderou as descidas e caiu 8,11%.

Na Europa, Milão teve o pior desempenho, mas a bolsa de Madrid também registou uma descida acentuada de 2,49%, afetada igualmente pela moção de censura que o Governo espanhol enfrenta. Londres perdeu 1,26%, Paris 1,29% e Frankfurt 1,53%.