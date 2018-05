Actualidade

A antiga central elétrica da ala sul da Manutenção Militar, na freguesia do Beato, em Lisboa, vai dar lugar a uma cervejeira de produção em pequena escala, num investimento privado de três milhões de euros, foi hoje anunciado.

O projeto foi apresentado no "Hub Criativo do Beato", na secção sul da antiga Manutenção Militar, e, de acordo com a informação distribuída aos jornalistas, os 700 metros quadrados da antiga central elétrica vão ser reabilitados e convertidos numa cervejeira de "produção de cerveja em pequena escala", mas também vai haver "uma zona de restauração".

Assinado pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura, o projeto prevê a criação de uma linha de montagem, um balcão, mesas para servir o público e uma cozinha para confeção e terá um investimento de três milhões de euros de iniciativa privada.