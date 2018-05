Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu ligeiramente em baixa a estimativa de crescimento da economia portuguesa deste ano para 2,3%, alertando que as pressões para atenuar as reformas tomadas, como no mercado de trabalho, podem prejudicar o crescimento.

Num comunicado divulgado hoje, de conclusão da missão a Portugal ao abrigo do Artigo IV, o FMI alinha a sua estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) com a do Governo (2,3%), quando em abril se tinha mostrado ligeiramente mais otimista (ao prever 2,4%).

"A estimativa rápida para o primeiro trimestre de 2018 mostrou um crescimento algo subjugado devido a fatores temporários que estão a afetar as exportações, e devido a uma moderação da procura em alguns mercados de exportações", afirma o FMI.