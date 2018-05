Actualidade

O Governo perspetivou hoje que as obras de reabilitação do Mouchão da Póvoa, uma pequena ilhota situada no Estuário do Tejo, possam estar concluídas até ao final do ano, num investimento de 1,07 milhões de euros.

O Mouchão da Póvoa, com 1.200 hectares, é um dos três mouchões existentes no concelho de Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa) e caracteriza-se pela atividade agrícola ali desenvolvida pelos antigos proprietários.

Em 2016, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira alertou a Agência Portuguesa do Ambiente para a existência de um "rombo grave" num dos diques de proteção do Mouchão, solicitando uma intervenção urgente.