O Governo diz estar consciente dos riscos que o Fundo Monetário Internacional (FMI) identificou e garante que vai continuar o esforço reformista, mas "colmatando falhas passadas".

No final da missão ao abrigo do Artigo IV, que terminou hoje, o FMI alertou para que as pressões para atenuar as reformas feitas durante o programa de ajustamento, como no mercado de trabalho, podem prejudicar o crescimento da economia portuguesa, que estima agora que cresça 2,3% este ano.

"O Governo reafirma o seu empenho em prosseguir um esforço reformista, colmatando falhas passadas e projetando o futuro, consciente dos riscos que o FMI identifica como maioritariamente externos", afirma o Ministério das Finanças em comunicado.