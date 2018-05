Actualidade

O juiz de instrução criminal do Tribunal de Leiria decidiu hoje deixar em prisão preventiva o condutor que, no domingo, tentou matar dois homens com uma arma branca junto às portagens da zona do Bombarral, na autoestrada A8 (Leiria/Lisboa).

Fonte da Polícia Judiciária disse à agência Lusa que o arguido, sem antecedentes criminais conhecidos, vai aguardar julgamento em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Leiria, por motivos que se prendem alegadamente com a futilidade do crime e com o perigo de fuga, já que trabalhava no Brasil até há um ano.

O homem é suspeito de dois crimes de tentativa de homicídio e outro de condução perigosa.