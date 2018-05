DGArtes

O ministro da Cultura apresenta, a 05 de junho, na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, uma proposta de alteração do modelo de apoio às artes, disse hoje à agência Lusa fonte do Ministério.

A audição do ministro Luís Filipe Castro Guedes na comissão parlamentar de Cultura está marcada para a próxima terça-feira, dia em que apresentará aos deputados a proposta de alteração do novo modelo de apoio às artes, que gerou controvérsia no setor, e que levou à realização de manifestações em Lisboa, Porto, Coimbra e outras cidades portuguesas.

Quarta-feira, a uma semana da audição do ministro da tutela, os deputados discutem, na comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, três propostas de alteração do modelo de apoio às artes, apresentadas pelo PCP, pelo BE e pelo PSD, com todos a concordarem na necessidade ultrapassar o modelo em vigor.