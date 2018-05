Actualidade

Os trabalhadores temporários em regime de sub-contratação em empresas de telecomunicações vão manifestar-se em Lisboa no dia 09 de junho, em defesa de melhores condições de vida e de trabalho, foi hoje anunciado.

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e do Audiovisual (SINTTAV) já emitiu um pré-aviso de greve para 09 de junho de forma a proteger legalmente os trabalhadores que estejam de serviços e pretendam participar na manifestação nacional, que se realiza a um sábado.

De acordo com um comunicado do SINTTAV, a manifestação tem como objetivo protestar contra os baixos salários, a precariedade, a desregulação de horários e a violação dos direitos laborais praticados no setor.