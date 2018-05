Actualidade

Os arbitros do Conselho Económico e Social (CES) optaram hoje por não definir serviços mínimos para a greve dos ferroviários de segunda-feira, impondo apenas a realização de comboios de socorro e o transporte de mercadores perigosas ou perecíveis.

Depois de terem ouvido ao longo da manhã os representantes dos sindicatos envolvidos no conflito laboral e as empresas, os três arbitros do CES reafirmaram decisões anteriores relativas a este setor por considerarem que os serviços mínimos não eram essenciais porque a greve, tendo em conta a sua duração, não põe em causa o direito de deslocação da população.

No acordão emitido, os arbitros do CES lembram que no dia da greve dos ferroviários as pessoas têm acesso a outros meios de transporte, públicos ou privados, e não correm o risco de ficar isoladas.