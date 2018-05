Actualidade

Vinte e sete profissionais candidataram-se à direção artística do Teatro do Bairro Alto, prevendo-se que o novo diretor seja selecionado até ao final desta semana ou no início da próxima, disse hoje à agência Lusa fonte oficial.

Candidataram-se 27 pessoas ao processo de recrutamento para diretor artístico do Teatro do Bairro Alto e, nesta segunda fase do processo, estão a decorrer as entrevistas aos candidatos que obtiveram as pontuações mais elevadas nos três requisitos constantes do concurso, acrescentou uma fonte da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), da Câmara de Lisboa.

"Contamos ter um(a) diretor(a) selecionado(a) até ao final desta semana, início da próxima", disse à Lusa, sem precisar quantos candidatos estão a ser entrevistados.