Actualidade

O Centro Nacional de Cibersegurança foi informado pelo FBI que um software malicioso poderia afetar os routers e recomendou às entidades públicas e privadas portuguesas que repusessem os valores de fábrica dos equipamentos e fizessem atualizações às últimas versões.

Fonte oficial disse hoje à agência Lusa que, na última quinta-feira, o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) recebeu uma informação do Federal Bureau of Investigation (FBI) norte-americano e no mesmo dia emitiu "um alerta para a rede nacional de entidades públicas e privadas que colaboram com o CNCS para a garantia da segurança do ciberespaço de interesse nacional".

As medidas para a mitigação do problema sugeridas passaram por "repor os valores de fábrica, reiniciar os equipamentos (routers) e realizar atualizações para as últimas versões disponíveis".