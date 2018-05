Actualidade

Um jovem, com 16 anos, morreu hoje após cair de uma falésia de mais de 100 metros de altura, em Lagos, disse à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O caso ocorreu numa zona conhecida como 'Rocha Negra', entre a Praia de Porto de Mós e a Praia da Luz, em Lagos.

O alerta foi recebido no Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, pelas 19:00, através de uma jovem que se encontrava no local com o rapaz, de nacionalidade portuguesa, que acabou por cair.