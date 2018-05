Actualidade

As forças armadas israelitas anunciaram ter bombardeado hoje de madrugada 25 objetivos militares ligados ao movimento de resistência islâmica Hamas, na Faixa de Gaza, em resposta a disparos com granadas de morteiro.

Entre os alvos contam-se instalações para fabrico de granadas e foguetes, abrigos para 'drones' e "infraestruturas militares", indicou a mesma fonte.

Na terça-feira, primeiro dia desta operação, um dos confrontos mais graves entre Israel e os grupos armados palestinianos desde a guerra de 2014, as forças israelitas declararam ter atingidos mais de 35 objetivos militares do Hamas, no poder na Faixa de Gaza, bem com da Jihad islâmica.