Actualidade

A Rússia rejeitou, na terça-feira, os pedidos dos membros do Conselho de Segurança da ONU para assumir responsabilidades no caso do abate do voo MH17, quando sobrevoava a Ucrânia em 2014.

O ministro dos Negócios Estrangeiros holandês, Stef Blok, pediu a Moscovo que aceitasse as conclusões de uma investigação, segundo a qual o avião foi abatido por um míssil Buk da 53.ª brigada antiaérea baseada em Koursk, na Rússia.

"Com base nas conclusões [das equipas internacionais], a Holanda e a Austrália estão agora convencidas que a Rússia é responsável pela instalação do sistema de mísseis Buk, usados para abater o MH17", declarou, na semana passada, o chefe da diplomacia holandesa.