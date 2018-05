Actualidade

A chuva fraca, as oscilações nas temperaturas mínimas e máximas e as neblinas ou nevoeiros matinais vão continuar a fazer-se sentir pelo menos até ao início da próxima semana, disse à Lusa a meteorologista Paula Leitão.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), até ao início da próxima semana estão previstas oscilações diárias de temperatura, vento, neblina ou nevoeiro, céu muito nublado e pouco nublado e chuva.

"Hoje vamos ter um dia com céu muito nublado em todo o território, mas com condições para tornar-se pouco nublado a partir da tarde. Durante a manhã há condições para haver neblinas e nevoeiros em muitos sítios e pode ocorrer alguma precipitação fraca", adiantou.