Actualidade

Mais de 4,5 milhões de pessoas alojaram-se nos hotéis e pensões de Macau nos primeiros quatro meses do ano, um acréscimo de 8,8% comparativamente ao período homólogo de 2017, indicam dados oficiais hoje divulgados.

Segundo a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), ao todo pernoitaram 4.518.000 hóspedes, numa média de 1,5 noites.

A taxa de ocupação média atingiu 88,9%, mais 4,7 pontos percentuais do que no mesmo período do ano passado.