Os vereadores do CDS-PP na Câmara Municipal de Lisboa vão apresentar uma moção no sentido de ser traçado um "plano municipal de apoio às pessoas prostituídas" na capital, disse à Lusa a vereadora Conceição Zagalo.

Os eleitos do CDS-PP vão propor à Câmara "que se pondere, juntamente com associações e organizações que já estão a fazer trabalho no terreno, com o IEFP [Instituto do Emprego e Formação Profissional], com a Direção Geral de Saúde, com o SEF [Serviço de Estrangeiros e Fronteiras] e outras entidades que possam ser parceiras, traçar um plano municipal de apoio às pessoas prostituídas na cidade".

O CDS quer a criação de "programas de saída para quem o deseja, através de planos de reintegração social", que sejam elaborados "programas de prevenção da entrada no sistema 'prostitucional'", que sejam tomadas "medidas de combate ao tráfico humano com vista à prostituição", e ainda que seja traçado um "plano de proteção dos direitos na saúde das pessoas prostituídas".