Uma instalação têxtil da artista Cristina Rodrigues, constituída por 12 peças e que tem a marca do linho de Várzea de Calde, vai ficar, a partir de sábado, exposta na íntegra pela primeira vez em Viseu e em Portugal.

"O Sudário", uma obra originalmente concebida para exposição na Bienal de Arte de Colombo, no Sri Lanka, ficará até ao final do ano nos claustros da Pousada de Viseu.

"Foi o único lugar que encontrámos com todas as características para a exibição da obra: interior, protegido, com capacidade para exibir as 12 peças e também com todas as garantias de segurança e salvaguarda da criação", justificou à agência Lusa o vereador da Cultura na Câmara de Viseu, Jorge Sobrado.