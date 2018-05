Actualidade

Fortes explosões abalaram hoje a zona de Cabul onde se situa o Ministério do Interior, disse hoje um responsável afegão, segundo a qual está em curso um tiroteio entre atacantes e as forças de segurança.

Citado pela Associated Press, Nasrat Rahimi, vice-porta-voz do Ministério, não adiantou mais pormenores sobre o ataque.

"Podemos confirmar uma explosão e disparos no primeiro posto de controlo perto do Ministério do Interior. As forças de segurança estão presentes para avaliar a situação", disse por seu lado o porta-voz do Ministério, Najib Danish, à France-Presse.