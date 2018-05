Actualidade

A OCDE reviu em alta as previsões do crescimento mundial para este ano e para 2019, para 3,8% e 3,9%, mas alertou para vários riscos, especialmente o de uma eventual guerra comercial, foi hoje anunciado.

No relatório com as previsões económicas mundiais divulgado hoje ('Economic Outlook'), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) indica que a progressão do Produto Interno Bruto (PIB) no mundo será de 3,8% este ano, ou seja, mais uma décima do que na anterior análise, há seis meses.

A revisão em alta ainda é maior para 2019, de três décimas, para 3,9%, um ritmo que se explica em primeiro lugar pelo impulso do investimento e do comércio mundial.