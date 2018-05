Actualidade

A reversão de reformas feitas no mercado de trabalho durante o ajustamento, como o banco de horas individual, pode prejudicar o crescimento do emprego, alertou hoje a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

No relatório com as previsões económicas mundiais ('Economic Outlook') divulgado hoje, a OCDE estima que o crescimento da economia portuguesa "abrande, mas que permaneça sólido", sustentado por "melhorias apoiadas nas condições do mercado de trabalho".

É nesse sentido que a OCDE adverte para o impacto de medidas políticas nesta área: "Reverter alguns aspetos das reformas anteriores do mercado de trabalho, como o banco de horas individual, pode ser prejudicial para o crescimento do emprego", lê-se no relatório, que é coordenado por Álvaro Santos Pereira, ex-ministro do anterior governo PSD/CDS-PP e agora economista chefe-interino da OCDE.