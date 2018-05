Actualidade

O Governo reafirma o seu compromisso com as reformas para aumentar o crescimento potencial da economia, melhorar as condições do mercado de trabalho e consolidar as contas públicas, em resposta à OCDE.

"O Governo reafirma o seu compromisso com as reformas em curso, prosseguindo a execução do Programa Nacional de Reformas para aumentar o crescimento potencial da economia, melhorar as condições do mercado de trabalho e consolidar as contas públicas", lê-se num comunicado divulgado pelo Ministério das Finanças.

O ministério respondia assim ao relatório com as previsões económicas da OCDE divulgado hoje, no qual a organização liderada por Ángel Gurría estima que a economia portuguesa cresça menos do que o Governo, mas antevê que a meta do défice seja alcançável este ano e o próximo.