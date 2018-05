Actualidade

A Câmara de Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, renovou hoje o apelo para visitas às duas praias fluviais daquele concelho atingido pelos incêndios de junho de 2017.

"Renovamos o apelo para que visitem as duas praias fluviais e outros pontos de interesse do concelho, o convite fica feito", afirmou à agência Lusa a vereadora com o pelouro do Turismo, Marta Brás.

Em junho de 2017, os incêndios que deflagraram na zona de Pedrógão Grande, norte do distrito de Leiria, e que atingiram os concelhos vizinhos, incluindo Figueiró dos Vinhos, provocaram 66 mortos e mais de 250 feridos.