A Sociedade Portuguesa de Endocrinologia aconselhou hoje os doentes que ajustam as doses de insulina durante o dia consoante as medições da glicemia a contactarem as farmácias ou o seu médico caso tenham dificuldades na leitura das tiras de medição.

O alerta para as falhas na leitura das tiras surgiu hoje de manhã, com a informação de que alguns lotes das tiras de teste Accu-Chek Aviva, para determinar a glicemia, foram recolhidos pelo fabricante por falhas no sistema medidor.

Segundo a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed), a Roche Diabetes Care "verificou que alguns lotes das tiras teste Accu-Chek Aviva para determinação da glicemia (glucose sanguínea) podem apresentar um aumento potencial da identificação de erro antes da medição do valor de glicemia".