Actualidade

A taxa de desemprego na Alemanha desceu para 5,1% em maio, o nível mais baixo desde a Reunificação em 1990 e menos duas décimas do que em abril, anunciou hoje a agência federal de emprego alemã (BA).

Em termos absolutos, a população ativa sem emprego caiu para 2,3 milhões de pessoas em maio, menos 60.000 do que em abril e menos 182.000 do que no mesmo mês de 2017.

"O desemprego e subemprego voltaram a cair, o emprego continua a crescer e a procura de pessoas continua alta. A tendência positiva do mercado laboral está a consolidar-se, ainda que de uma forma mais débil do que nos meses de inverno", referiu em conferência de imprensa o presidente da BA, Detlef Scheele.