O Ministério Público federal belga classificou hoje os ataques de terça-feira em Liège, que provocaram três vítimas mortais, como "assassínios terroristas" e indicou que a investigação agora está centrada em determinar se o agressor atuou sozinho.

Em conferência de imprensa, o procurador Wenke Roggen confirmou que o agressor, identificado como Benjamin Herman, gritou por diversas vezes a frase em árabe "Allahu akbar" ("Alá é grande") durante o tiroteio antes de ser abatido, um dos factos que aponta para um ataque terrorista.

Por outro lado, apontou, o "modus operandi" corresponde àquele que o autodenominado Estado Islâmico recomenda nas suas mensagens de propaganda de vídeo, de ataques com arma branca contra agentes policiais, no intuito de lhes roubar as armas de fogo.