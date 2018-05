Actualidade

O presidente do conselho de administração do Hospital de São João, António Oliveira e Silva, afirmou hoje que as verbas para a construção da nova ala pediátrica do centro hospitalar, no Porto, ainda não foram desbloqueadas.

"O ponto de situação em relação ao desbloqueamento de verbas é o mesmo desde que começámos com este processo", afirmou António Oliveira e Silva na comissão paramentar de Saúde, onde foi hoje ouvido, a pedido do PCP e do PSD, sobre os problemas existentes no Hospital de S. João.

Respondendo aos deputados sobre o desbloqueamento das verbas para a obra da ala pediátrica, o responsável disse que as "verbas não estão desbloqueadas", sublinhando que "a totalidade das verbas não está nas contas" do hospital.