As capturas de sardinha pelas 16 organizações de produtores (OP) aumentaram 7,9% em 2017, enquanto o volume de descargas de pescado pelas OP do continente caiu 13% face a 2016, revelou hoje o INE.

As estatísticas da pesca de 2017, divulgadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), revelam que o decréscimo no volume de descargas de pescado pelas OP é reflexo da menor descarga de cavala (menos 38,7%), de carapau (menos 19,7%) e de verdinho (menos 10,7%), e que, pelo contrário, as capturas de sardinha pelas OP aumentaram 7,9% no ano passado, face a 2016.

No ano passado, a captura de peixes marinhos caiu 3,9%, em relação a 2016, contribuindo para a queda a menor captura de cavala (menos 30,4%) e de carapau (menos 4,8%) e pescada (menos 24,6%),