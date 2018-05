Actualidade

O economista-chefe em exercício da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Álvaro Santos Pereira, mostrou-se confiante no "governo reformista" de Angola, no dia em que termina a visita oficial do presidente angolano, João Lourenço, a França.

O ex-ministro português da Economia, que falava aos jornalistas depois da apresentação das perspetivas económicas da OCDE, sublinhou que "o importante é nos próximos anos haver reformas", ainda que Angola "beneficie bastante do aumento dos preços das matéras-primas", nomeadamente do petróleo.

"O importante é nos próximos anos haver reformas para melhorar o ambiente de negócios, para diminuir as barreiras ao investimento, para atrair mais investimento, para diversificar a economia. Acho que isso é fundamental. E penso, tenho confiança, que o novo governo parece ser um governo reformista, portanto espero que consiga levar a cabo essas mesmas reformas", afirmou.