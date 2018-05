Actualidade

O economista-chefe em exercício da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Álvaro Santos Pereira, alertou, hoje, em Paris, para que a "incerteza política e de políticas" em Itália pode "criar, no futuro, pressões para a zona euro".

O ex-ministro português da Economia, que falava aos jornalistas à margem da apresentação das perspetivas económicas da OCDE, explicou que as previsões divulgadas hoje ('Economic Outlook') "não levam em linha de conta a incerteza que existe neste momento, principalmente em Itália".

"É verdade que essa incerteza política e de políticas (...) pode criar, no futuro, pressões para a zona euro. E o que nós estamos também a dizer muito claramente é que qualquer que seja o governo que venha em Itália, tem de continuar com as reformas e tem de ser prudente fiscalmente", afirmou o coordenador do 'Economic Outlook'.