Incêndios

O comandante dos Bombeiros de Marvão (Portalegre) manifestou-se hoje "preocupado" por possuir apenas dois veículos de combate a incêndios, um deles com 35 anos, quando a corporação opera em pleno Parque Natural da Serra de São Mamede.

"Uma das viaturas (com 15 anos) não está muito obsoleta, a outra viatura (35 anos) sim, mais obsoleta, para nas rotundas. Não temos aquela resposta que gostaríamos de dar, temos os recursos limitados", lamentou o comandante da corporação, José Alexandre, em declarações à agência Lusa.

No comando dos Bombeiros de Marvão desde o dia 27 de abril, José Alexandre lamenta ainda que a corporação viva com "recursos limitados", quando tem que sair do seu espaço de ação no distrito de Portalegre, integrando grupos de combate aos incêndios.