Actualidade

Um antigo funcionário de uma repartição de Finanças de Lisboa, que começou hoje a ser julgado por corrupção, assumiu ter recebido 5.000 euros do realizador Joaquim Leitão para resolver processos de dívidas e da carreira contributiva do cineasta.

O arguido disse ao coletivo de juízes que conheceu o realizador de cinema em 2004/2005, quando Joaquim Leitão se dirigiu à repartição de Finanças onde trabalhava, com "liquidações oficiosas de 60/70.000 euros", acrescentando que o realizador de cinema "propôs" que ambos se encontrassem junto da casa do também ator, com quem trocou número de telemóvel.

Pedro Afonso explicou ao tribunal que, nesse encontro, sugeriu a Joaquim Leitão, profissional que "admirava", nomes de Técnicos de Oficial de Contas, nomeadamente o do seu pai, para o ajudar a resolver a sua situação tributária e fiscal.