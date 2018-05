Actualidade

A chanceler alemã destacou hoje a "cooperação luso-alemã" que a presença da Bosch em Portugal representa, referindo que aquela ligação exemplifica como "se está a trabalhar no futuro da Europa" com o desenvolvimento de novas tecnologias.

"Sabemos que a nossa prosperidade depende de sermos inovadores, o resto do mundo não fica de braços cruzados e é por isso para mim uma enorme alegria ver que aqui se está a trabalhar no futuro da Europa em cooperação entre dois países fisicamente distantes", afirmou Angela Merkel em Braga, na inauguração do novo centro de Tecnologia e Desenvolvimento (C&T) da Bosch.

Naquele que foi o primeiro momento da visita da chefe de Governo alemã ao país, Angela Merkel afirmou que hoje é "um bom dia" para a Bosch e para Portugal e apontou o setor da tecnologia como "rumo a seguir" para combater o desemprego em Portugal.