Actualidade

Os concursos de apoio ao cinema e audiovisual de 2018 abriram hoje, com vários meses de atraso, contando com 19 milhões de euros a repartir por vários programas, revelou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

O calendário e a declaração anual de prioridades são publicados quase a meio do ano, porque estavam dependentes, segundo decisão da tutela, da aplicação da nova regulamentação da lei do cinema e audiovisual, que entrou em vigor em abril.

Na altura, em declarações à agência Lusa, o presidente do ICA, Luís Chaby Vaz, afirmava que 2018 seria um "ano zero" para o setor, porque se fez uma "grande revisão legislativa".