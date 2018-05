Actualidade

O euro recuperou hoje da desvalorização que tem vindo a registar face ao dólar, depois de Itália ter conseguido refinanciar-se no mercado, apesar da incerteza política no país.

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1658 dólares, quando na terça-feira à mesma hora negociava a 1,1547 dólares. Na terça-feira, o euro chegou a negociar a 1,1510 dólares, no seu pior nível desde julho passado.

Itália conseguiu hoje captar no mercado 5.600 milhões de euros com a emissão de dívida com prazos de vencimento diferentes, apesar de os juros terem sido mais elevados, num mercado muito volátil.