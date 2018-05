Actualidade

O Ministério da Cultura (MC) está a elaborar a metodologia no âmbito da revisão do modelo de apoio às artes, segundo nota oficial enviada hoje à agência Lusa.

"O Ministério da Cultura está em fase de elaboração da metodologia e do âmbito da revisão do modelo de apoio às artes", lê-se na nota do MC.

Segundo o mesmo texto, é sublinhado que a audição parlamentar de Luís Filipe Castro Mendes, na próxima terça-feira, é no âmbito "regimental", esclarecendo que é "realizada regularmente entre as áreas governativas e os representantes da Assembleia da República".