(CORREÇÃO NO SEGUNDO PARÁGRAFO) Oeiras, Lisboa, 30 mai (Lusa) - Mais de 740 foram resgatados do mar nos últimos 12 anos no âmbito do programa Praia Saudável, que visa tornar as praias portuguesas mais seguras e acessíveis, segundo um balanço apresentado hoje pelas entidades responsáveis pelo projeto.

Este programa, que decorre desde 2005, é desenvolvido pela Fundação Vodafone, pela Direção-geral da Autoridade Marítima/Instituto de Socorros a Náufragos, pelo Instituto da Água, pelo Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, pela Associação Bandeira Azul da Europa e pelo Instituto Nacional para a Reabilitação.(CORRIGE O PRIMEIRO ANO DO PROGRAMA: 2005 E NÃO 2015)

Segundo um balanço apresentado esta manhã em Oeiras (distrito de Lisboa), o programa permitiu em 12 anos salvar 743 banhistas e dar assistência a 1.220 pessoas, em 185 zonas balneares onde vigora este programa.