Actualidade

Um ajuste de contas entre dois homens que foram amantes da mesma mulher e querem sair ilesos de culpa da morte dela é o tema de "Pela água", que se estreia quinta-feira, no Teatro Aberto, em Lisboa.

"É um texto escrito à beira do abismo, com duas forças em conflito e que me apaixonou logo que o li pela primeira vez", disse à agência Lusa Tiago Torres da Silva, responsável pela dramaturgia e encenação.

"Pela água" é o texto inédito com que Tiago Correia venceu o Grande Prémio de Teatro da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) 2016, uma parceria com o Teatro Aberto, e que agora sobe ao palco da sala Vermelha deste teatro, à Praça de Espanha.