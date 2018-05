Actualidade

A seleção portuguesa de voleibol venceu hoje por 3-2 a República Checa, em Praga, na quarta jornada da fase regular da Liga de Ouro Europeia, depois de ter estado a perder por 2-0.

A seleção portuguesa entrou mal no encontro e os checos venceram os primeiros dois 'sets' por duplo 25-19, mas a reação surgiu por parte dos comandados de Hugo Silva, que igualaram por 29-27 e 25-21, antes de vencerem na 'negra' por 15-13.

Na Arena de Praga, Portugal somou o terceiro triunfo em quatro jogos e amealhou mais dois pontos, chegando aos sete na classificação, os mesmos do líder do grupo C, a Finlândia, que ainda joga com a Espanha, enquanto a República Checa somou um ponto e tem agora quatro, mais um do que os espanhóis.