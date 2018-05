Incêndios

O Município de Figueiró dos Vinhos vai atribuir a Medalha de Honra ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, como forma de "distinção e agradecimento" pela sua presença ativa nos incêndios de 2017.

Marcelo Rebelo de Sousa vai receber a Medalha de Honra do Município de Figueiró dos Vinhos, no distrito de Leiria, no dia 24 de junho, aquando das celebrações do Dia do Concelho e Festas de S. João, disse hoje a autarquia liderada por Jorge Abreu (PS) em comunicado enviado à agência Lusa.

A atribuição desta medalha, que foi aprovada hoje em reunião de Câmara, é uma forma "de distinção e agradecimento" ao Presidente da República "pela sua presença ativa desde os incêndios de 2017 e consequente importância e impacto das suas ações para com o concelho e Zona do Pinhal Interior", refere.