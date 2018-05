Venezuela

O Canadá anunciou novas sanções contra 14 funcionários do Governo de Nicolas Maduro, que acusa de terem contribuído para a deterioração "da democracia na Venezuela", uma decisão que Caracas já condenou.

A ministra de Assuntos Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland, sublinhou que as novas sanções "enviam uma mensagem clara de que o comportamento antidemocrático do regime de Maduro tem consequências".

"O anúncio de hoje [quarta-feira] é prova do nosso compromisso para defender a democracia e os direitos humanos em todo o mundo, e da nossa condenação às eleições presidenciais fraudulentas [a 20 de maio último] na Venezuela", disse aos jornalistas.