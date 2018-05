Actualidade

O Conselho Nacional do PSD aprovou hoje, em Leiria, a introdução de uma nova condenação por corrupção, tráfico de influências ou outra infração de caráter criminal no regulamento de disciplina do partido.

O secretário-geral José Silvano explicou que "não é apenas corrupção, pode ser também tráfico de influências", ou qualquer outra "infração que tenha natureza criminal e que o Conselho de Jurisdição, depois de ouvir a respetiva pessoa, entenda que põe em causa o bom nome do partido".

Esta é uma "nova infração disciplinar para fazer face a esses comportamentos", que passa a constar no regulamento de disciplina do PSD.